В Польше дотла сгорел дом, в котором жили беженцы из Украины
Источник:Polsat News
В польском селе Вшесьце близ Слупска 2 декабря дотла сгорел дом. В нем проживали 33 беженца из Украины.
В Польше дотла сгорел дом для украинских беженцев
К счастью, никто не пострадал. Пожар практически до утра ликвидировали 15 пожарных бригад.
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Хозяйственное помещение было переоборудовано для проживания 33 украинцев. Как только огонь вспыхнул, люди начали эвакуироваться, и к прибытию пожарных здание уже было пустым – 31 беженец вышел. Прибыв на место, службы приступили к поискам пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.
Огонь охватил все здание. Оно получило значительные повреждения и больше не пригодно для проживания. Никто из жильцов дома не пострадал.
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Муниципалитет Слупска, на территории которого сгорело здание, сообщил, что обеспечит пострадавших жильцов необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.
У нас также есть заверения от владельца заведения, что украинцы должны где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой нужды,
– заверила глава гмины Барбара Дикер.
Она также добавила, что, возможно, в субботу будет организован сбор средств для пострадавших.
В то же время о причинах пожара не сообщают. В полиции заявили, что проведут тщательную проверку местности, а также экспертизу с участием полицейского техники и пожарного эксперта.