В Польше дотла сгорел дом, в котором жили беженцы из Украины

3 декабря 2022, 19:57
Читати новину українською

Источник:

Polsat News

В польском селе Вшесьце близ Слупска 2 декабря дотла сгорел дом. В нем проживали 33 беженца из Украины.

В Польше дотла сгорел дом для украинских беженцев

К счастью, никто не пострадал. Пожар практически до утра ликвидировали 15 пожарных бригад.

Читайте также Проживание для украинских беженцев в Польше станет платным: определили дату

Хозяйственное помещение было переоборудовано для проживания 33 украинцев. Как только огонь вспыхнул, люди начали эвакуироваться, и к прибытию пожарных здание уже было пустым – 31 беженец вышел. Прибыв на место, службы приступили к поискам пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.

В Польше сгорел дом, в котором проживали 33 беженца из Украины / Фото KW PSP Gdańsk

Огонь охватил все здание. Оно получило значительные повреждения и больше не пригодно для проживания. Никто из жильцов дома не пострадал.

В Польше сгорел приют для украинцев / Фото KW PSP Gdańsk

Украинцы не остались без крова на ночь

Муниципалитет Слупска, на территории которого сгорело здание, сообщил, что обеспечит пострадавших жильцов необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

У нас также есть заверения от владельца заведения, что украинцы должны где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой нужды,
  заверила глава гмины Барбара Дикер.

Она также добавила, что, возможно, в субботу будет организован сбор средств для пострадавших.

В то же время о причинах пожара не сообщают. В полиции заявили, что проведут тщательную проверку местности, а также экспертизу с участием полицейского техники и пожарного эксперта.

Автор: Марта Касіянчук