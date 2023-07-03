В Нидерландах отменяют льготы для украинских студентов: что теперь

В Нидерландах было принято решение отменить льготы для украинских студентов. Со следующего года они будут платить за обучение полную цену.

Украинцы, которые будут поступать в учебные заведения Нидерландов, будут платить больше, чем те, кто поступал в 2022 году. С чем связано повышение цены на обучение – читайте в материале.

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Повышение цены для студентов в Нидерландах

В 2022 году украинские студенты, которые поступали в университеты и колледжи Нидерландов, платили за обучение по льготной цене. Курс в учебных заведениях для украинцев имел такую же цену, как и для граждан Нидерландов, а именно 2 209 евро.

Интересно, что эти льготы не были инициативой государства, поэтому высшие учебные заведения не получали никакой компенсации за льготное обучение украинцев. Именно потому, что большое количество колледжей и университетов больше не могут позволить себе такие расходы, планируется отмена льгот для студентов из Украины.

Уже со следующего года украинцы в Нидерландах будут учиться по полной цене как студенты из стран вне ЕС. Теперь стоимость курса будет составлять от 10 000 до 15 000 евро в год.

Отмечается, что цена на обучение для украинцев, поступивших в учебные заведения Нидерландов в 2022 году, останется льготной, что позволит студентам закончить обучение по сниженной стоимости.

Однако некоторые учебные заведения Нидерландов решили продлить льготную программу для украинских студентов. TU Eindhoven – один из университетов, где украинцы и дальше будут платить за обучение пониженную цену на уровне с голландцами.