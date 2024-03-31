Сразу после изменения правил: поток украинцев в одну из стран ЕС резко снизился

Поток украинских беженцев в Ирландию резко снизился. Это произошло после того, как правительство объявило о сокращении выплат и ограничении срока проживания в государственном жилье.

Новые правила вступили в силу с 14 марта. В этом месяце украинцы также активнее переезжали из государственных помещений.

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Поток украинских беженцев в Ирландию резко снизился

Если в декабре в Ирландию прибывали по 70 беженцев из Украины в день, то в марте – в среднем по 33. Снижение потока началось после того, как власти объявили о кардинальном сокращении поддержки новоприбывших. В частности. выплаты с 220 евро в неделю урезали до 38,80 евро в неделю, а не неограниченный срок проживания в государственном жилье заменили на 90-дневный срок.

Новые правила начали применять с 14 марта, но количество людей, которые прибывали в Ирландию просить временную защиту, начала снижаться еще в январе,

– говорится в сообщении.

В то же время украинцы стали активнее выселяться из государственных помещений. В марте в среднем 54 человека ежедневно выселялись из государственного жилья. В декабре 2023 года – 42 человека в день.

По данным Департамента интеграции, каждый десятый из тех, кто выехал из предоставленного государством жилья, сообщил о возвращении в Украину. Но большинство самостоятельно нашли себе жилье, поселились в домах ирландцев или уехали в другую европейскую страну.

Украинцев в Ирландии стало меньше / Фото Unsplash

Заметим, в Ирландию за временной защитой прибыли уже более 104 400 украинцев.

Ирландия строит новое жилье для беженцев

Ирландия продолжает строить новое жилье для беженцев. Речь идет о целом модульном городке, расположенном в графстве Роскоммон. Сейчас идет работа над тем, чтобы появились почти 170 домиков. Разместиться в них смогут около 700 человек.

Кроме того, продолжают организовывать новое жилье для беженцев и в графстве Килдер. Отмечают, что там смогут расположиться до тысячи человек.