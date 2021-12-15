Потеряла сознание рядом с домом: в Польше полицейские спасли жизнь украинки

Благодаря неравнодушию прохожих, а также быстрым и профессиональным действиям польских полицейских удалось спасти жизнь украинки. Чрезвычайная ситуация произошла в городе Олава, расположенном в Нижнесилезском воеводстве.

Как рассказали правоохранители, 41-летней украинке внезапно стало плохо на улице прямо рядом с жилым домом.

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Она потеряла сознание поздно вечером в воскресенье, 12 декабря. Женщину нашла случайная прохожая, которая вышла выгуливать свою собаку. Украинка в этот момент лежала прямо на улице у лавки. Более того, она почти перестала дышать и начала терять пульс.

Небезразличная прохожая позвонила в полицию.

Полицейские реанимировали украинку

Прибывшие на место происшествия правоохранители начали оказывать ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую и спасателей. Спустя несколько минут сердечно-легочной реанимации жизнедеятельность женщины возобновилась. Однако ее состояние все еще было под угрозой. Полицейским помогли вовремя приехавшие спасатели, которые и подали женщине кислород.

Если бы не скорая и профессиональная помощь правоохранителей, женщину точно не спасли,

– говорится на сайте полиции.

Пока неизвестно, что стало причиной того, что гражданка Украины потеряла сознание на улице. Но действия и прохожей, и правоохранителей вызывают огромное уважение.