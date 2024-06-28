Ситуация становится катастрофической: города по всему миру "плавятся"

Ученые заметили крайне тревожную закономерность. Города-миллионники в разных уголках мира продолжают катастрофически нагреваться. Это влияет на самочувствие людей и мешает им жить в привычном ритме.

Рост температуры воздуха фиксируют год за годом. Последние три десятилетия стали критическими в контексте истории человечества. Количество дней в течение года, когда температура достигает +35 градусов, выросло на 52%. Соответствующий показатель зафиксировали сразу в 20 крупнейших столицах мира – городах-миллионниках.

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Какие города пострадали больше всего

Отмечают, что в этих городах проживают более 200 миллионов человек. Аномальная жара негативно влияет на их здоровье. Сейчас больше всего пострадали Дели (Индия), Дакка (Бангладеш) и Манила (Филиппины). В частности, в Дели зарегистрировали самую длинную и самую сильную волну тепла за последние почти 75 лет. Почти в течение 40 дней температура воздуха держалась на уровне +40 градусов.



Жара делает жизнь в Дели невыносимой / Unsplash

К сожалению, ученые прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Людей просят соблюдать все правила безопасности. Летом 2024 года аномальная жара "накрыла", в частности, Европу. И хотя традиционно самый жаркий месяц – июль – еще не начался, в Греции ситуация уже становится критической.

Одну из столиц решили перенести

Учитывая неблагоприятный климат и стихийные бедствия, власти Индонезии приняли решение перенести столицу – город Джакарта – в другое место. Сейчас там – более 10 миллионов жителей. Прогнозируют, что перенос Джакарты будет стоить 32 миллиарда долларов. Реализовать проект планируют уже к 2045 году.