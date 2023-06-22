После засухи в Мексике из-под воды "вылезла" необычная находка: уникальные кадры
Источник:Euronews
В настоящее время в некоторых регионах Мексики температура достигает +40. И она держится на этом уровне уже несколько недель. Водоемы высыхают, а кое-где появляются и неожиданные находки.
После засухи в Мексике из-под воды появилась старинная церковь
Одна из таких снова появилась из-под воды – старинная церковь Кечула. Причина, как уже говорилось, – сильная засуха в стране.
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Храм Кечула был построен еще в XVI веке. В 1960-х его затопили, когда на реке Грихалве установили дамбу.
С тех пор от церкви осталась только верхушка, которая смотрелась над водой. Добраться туда можно было только на лодке.
Ранее церковь выглядывала из-под воды / Фото blogr.fr
Сейчас к храму можно подъехать и на авто – воды почти нет.
После засухи в Мексике из-под воды появилась старинная церковь / Фото AFP
Как выглядит храм сейчас: смотрите видео
В Париже чистят Сену
В столице Франции наконец-то решили заняться очищением реки Сены – так идет подготовка к летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.
Купаться в Сене строго-настрого запрещено еще с 1923 года. Река очень загрязнена и имеет очень активное движение водного транспорта. Но через год Париж хочет воплотить почти нереальное – очистить главную реку города до начала Олимпийских игр.
А уже после закрытия Игр вдоль реки обустроят несколько пляжей. И там, обещают, наконец-то можно будет купаться. Сначала откроют 4 зоны отдыха в самых популярных местах. А потом их количество увеличится.