Пошел на преступление ради любимой привычки: украинец в Польше украл 60 пачек сигарет

Мужчина прятал украденное в специальном костюме. Воровство таким образом смог совершить трижды.

Инцидент произошел 26 ноября в Люблине. Местом, которое обворовывал украинец, стал супермаркет Selgros.

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Как украинец воровал сигареты в польском супермаркете

26 ноября в супермаркете на улице Яна Павла охранники заметили воровство. Они задержали подозреваемого в преступлении и обыскали его. В спецодежде грабителя нашли несколько пачек сигарет. На место преступления вызвали полицию.

Обвиняемым оказался 30-летний гражданин Украины. Он сам признал свою вину. Выяснилось, что мужчина уже три дня курил ворованные из супермаркета сигареты. Всего ему удалось вынести 60 упаковок табачной продукции. Ущерб, который украинец нанес магазину, оценили в 8 тысяч злотых (более 52 тысяч гривен).

За ограбление задержанному грозит до 5 лет заключения.