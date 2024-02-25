На 10 месяцев: еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Правительство Португалии продлило действие временной защиты для украинцев до конца года. Постановление, которое было принято 22 февраля, обеспечит дальнейшую поддержку гражданам Украины, проживающим в этом государстве.

Предыдущие разы страна продолжала защиту украинцам на 6 месяцев. На этот раз аж на 10 месяцев.

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Правительство Португалии продлило временную защиту для украинцев

Португалия одобрила продление документов временной защиты для беженцев из Украины до конца 2024 года. Это решение знаменует собой значительное изменение, поскольку виды на жительство были продлены на 10 месяцев, вместо предыдущих 6-месячных продлений, как предыдущие два раза.

Временная защита в Португалии беженцам из Украины предоставляется автоматически, первый раз она длилась год. Затем правительство продолжало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.

Согласно информации Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища, по состоянию на январь 2023 года Португалия предоставила людям из Украины 59 532 разрешений временной защиты. Однако 1 566 из этих беженцев впоследствии подали запрос на аннулирование своего статуса.

По последним данным Евростата, временной защитой в Португалии пользуются 58,8 тысячи беженцев из Украины.

Португалия продлила действие временной защиты для украинцев / Фото Unsplash

Словакия продлила временную защиту для украинцев

Словацкая Республика решила продлить временную защиту для украинцев еще на один год. Правительство официально одобрило это решение, приняв соответствующее постановление 21 февраля.

Украинцы могут легально находиться в этой стране до 4 марта 2025 года. В то же время суммы выплат компенсаций за жилье для беженцев уменьшат.