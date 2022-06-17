Популярный среди европейцев магазин техники дает в аренду последние модели смартфонов

Немецкая сеть магазинов MediaMarkt, продающая бытовую электронику более чем в тысячу торговых точек по всей Европе, запустила новую необычную услугу.

Так, теперь магазины MediaMarkt в сотрудничестве с банком BNP Paribas предлагают арендовать электронику. Новая услуга называется "RentMe". Благодаря ей можно взять в пользование последние модели смартфонов, iPad и iWatches.

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В первую очередь, "RentMe" должна заинтересовать клиентов, которые хотят быть в курсе последних новинок и экологически сознательных пользователей. Дело в том, что эта услуга вполне соответствует популярной ныне философии уменьшения отходов – арендатор смартфона, планшета или "умных" часов получит гарантию, что по истечении срока использования гаджет будет отдан на переработку, чтобы не навредить окружающей среде.

Выбранный гаджет можно арендовать на 24 или 30 месяцев. Кроме этого, по условиям "RentMe", через 18 месяцев арендованный смартфон или другую технику можно обменять на новую модель. Более того, устройства, предоставляющие клиентам в пользование, застрахованы от поломки, кражи или повреждения.

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