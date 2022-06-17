Так, тепер магазини MediaMarkt у співпраці з банком BNP Paribas пропонують орендувати електроніку. Нова послуга називається "RentMe". Завдяки їй можна взяти в користування останні моделі смартфонів, iPad та iWatches.

І ще Як українцям оформити бізнес у Польщі: два сценарії започаткування своєї справи за кордоном

Насамперед "RentMe" повинна зацікавити клієнтів, які хочуть бути в курсі останніх новинок та екологічно свідомих користувачів. Річ у тому, що ця послуга цілком відповідає популярній нині філософії зменшення відходів – орендар смартфона, планшета чи "розумного" годинника отримає гарантію, що по закінченню терміну користування гаджет віддадуть на перероблення, аби не нашкодити навколишньому середовищу.

Обраний гаджет можна орендувати на 24 або 30 місяців. Крім цього, за умовами "RentMe", через 18 місяців орендований смартфон чи іншу техніку можна обміняти на новішу модель. Ба більше, пристрої, які надають клієнтам у користування, застраховані від поломки, крадіжки чи пошкодження.

Вам може бути цікаво – 5 причин, що заважають Україні вступити до ЄС: дивіться відео