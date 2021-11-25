Помощь на детей в Италии: может ли ее получать иностранец

Социальную помощь на детей в Италии (L'assegno unico) могут получать иностранцы, проживающие в стране не меньше двух лет. Это касается и граждан из-за пределов стран ЕС, если у них есть вид на жительство и они работают в стране как минимум пол года.

Об этом говорится в проекте имплементационного постановления, принятого Советом Министров Италии. Заявление на получение помощи можно будет подать в INPS (Национальный институт социального обеспечения) с 1 января 2022 года до конца февраля 2022 года.

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Кто имеет право на соцпомощь

В 2022 году, когда проект вступит в силу, социальная помощь будет выплачиваться:

гражданам ЕС;

гражданам из стран из-за пределов ЕС, имеющим разрешения на проживание, работу или научную деятельность сроком более шести месяцев, при условии, что они проживают в Италии по крайней мере два года (необязательно два года подряд);

иностранцам, имеющим рабочий контракт продолжительностью не менее полугода.

Следует отметить, что условиями для права на получение соцпомощи на детей являются резиденция и уплата налогов в Италии.

Какой размер пособия предусмотрен

Размер пособия для несовершеннолетних составляет 175 евро ежемесячно. Для совершеннолетних в возрасте 18 – 21 лет государство выплачивает 85 евро в месяц. Такие суммы доступны при условии, что ISEE (показатель состояния доходов) получателя субсидии ниже 15 000 евро.

Если доход больше, то сумма соцпомощи составит 50 евро для несовершеннолетних и 25 евро для совершеннолетних.