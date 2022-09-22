В Кракове будет работать "Шкаф добра": где украинцы смогут бесплатно получить зимнюю одежду

Польский народ продолжает поддерживать беженцев из Украины, оказавшихся на территории Польши из-за великой российско-украинской войны. Следовательно, с октября в Кракове откроется еще один пункт помощи, где будут раздавать одежду нуждающимся украинцам.

В конце августа "Szafa Dobra" завершила свою деятельность в здании бывшего ТРЦ Plaza, непрерывно работая там полгода. К работе в этом пункте были привлечены более 7 тысяч человек. Волонтеры тогда оказали помощь почти 80 тысячам человек.

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Мы наблюдаем, что такое место все еще нужно беженцам из Украины, и в связи с грядущей зимой, мы хотим, чтобы люди, приехавшие в Краков, не остались без базовой теплой одежды,

– говорит Мария Войтаха, директор Мультикультурного центра.

Как будет работать "Szafa Dobra" в Кракове

С 5 октября в помещении площадью 250 квадратных метров на oś. Górali 8 снова заработает склад для беженцев "Szafa Dobra".

Пункт помощи будет открыт со среды по пятницу с 10:00 до 16:00. В это время можно будет не только получить теплые вещи всем нуждающимся, но и привезти зимнюю одежду для беженцев из Украины. Организаторы отмечают, что все вещи должны быть чистыми и неповрежденными.

является одним из мест помощи беженцам в Кракове, которым руководит фонд Internationaler Bund Polska, который вместе со своими партнерами является оператором городского мультикультурного центра, софинансированного Департаментом социальной политики и здравоохранения.