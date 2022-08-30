В Польше перестанут менять гривны на злотые по курсу Нацбанка

Украинские беженцы, выезжая в Польшу, могут на месте обменять наличную гривну на злобе. Однако срок действия договора между Нацбанком Украины и Польским национальным банком подходит к концу.

С конца марта текущего года Польский национальный банк подписал договор с Национальным банком Украины, благодаря чему каждый взрослый беженец из Украины получил возможность поменять украинские гривны (до 10 000 гривен) на польские злотые. Однако этот договор 10 сентября подходит к концу. Все из-за значительного уменьшения количества обменных операций.

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Следовательно, граждане Украины до 10 сентября еще могут воспользоваться возможностью от PKO Bank Polski, чтобы обменять гривны на злотые по официальному курсу НБУ без комиссии.

С 25 марта украинцы обменяли 681 миллион гривен (почти 93 миллиона злотых).

Обменять можно купюры 100, 200, 500 и 1000 гривен, а общая сумма не должна превышать 10 тысяч гривен на одного человека. Деньги выплачивают наличными или на карту. При себе нужно иметь загранпаспорт или ID-карту.

Напомним, что обмен совершают в ста отделениях PKO BP по всей территории Польши. Полный список отделений доступен по ссылке.