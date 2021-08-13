Когда денег слишком много: на польской границе задержали украинцев за перевозку наличных

Двух украинцев в Польше оштрафовали на 29 тысяч злотых (203 тысячи гривен). Они перевозили через границу платежные средства эквивалентные 445 тысячам злотых без соответствующей декларации, тем самым нарушив закон.

Человек, который перевозит платежные средства стоимостью не менее 10 тысяч евро, выезжая или выезжая из ЕС, должен подать специальную декларацию в компетентные органы таможенно-налоговой службы или пограничной службы. Вероятно, мужчины об этом не знали или пренебрегли правилом.

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За что и на сколько оштрафовали украинцев

Работники Национальной администрации доходов (KAS) обнаружили две попытки незаконной транспортировки платежных средств в Медыке. В обоих случаях закон нарушили граждане Украины. Они перевозили без надлежащего уведомления злотые, евро, рубли, чешские кроны, канадские доллары и шведские кроны общей стоимостью более 445 тысяч злотых (более 3,1 миллиона гривен).

Одного украинца за перевозку слишком большой суммы наличных без декларирования оштрафовали на 14 тысяч злотых (98 тысяч гривен). Второго – на 15 тысяч злотых (105 тысяч гривен) и открыли против него административное дело.