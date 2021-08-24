Изучаем польский алфавит: памятка для начинающих

Многие наши соотечественники выезжают в Польшу: кто – на учебу, кто – на заработки, а кто – просто на шопинг. Хорошо, если вы знаете английский язык, то общаться с поляками будет проще.

Польский язык относится к западнославянской группе, поэтому можно, хоть и с трудом, понять, что вам говорят. Но это не выход, если вы собираетесь находиться в Польше длительный период.

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Происхождение польского языка

Начиная интересоваться каким-либо языком, мы даже не думаем про его происхождение. В древние времена все славяне говорили на одном языке – праславянском. Когда им стало не хватать места, племена разошлись в разные стороны. Так с общего языка получилось два: западный и восточный. Со временем все больше дробились диалекты, праславянский говор был полностью забыт, начали образовываться новые славянские языки.

Точный период возникновения польского языка невозможно определить. С уверенностью можно сказать, что до начала ХVI века поляки разговаривали на латыни и разных диалектах.

Формироваться язык начал с ХVI века. В этот период появились правила орфографии и фонетики. Первая грамматика была записана Петром Статориуса-Стоенским (1568 год). И только в XIX веке полностью закончилось создание языка. А первый словарь из 6 книг выпускается Самуилом Богумилом Линде в 1807 году. В него вошло 60 000 слов.

В настоящее время поляки говорят на 5 основных диалектах: Мазовии, Малой Польши, Кашубы, Большой Польши и Силезии. Все они взяли за основу язык славянских древних племен. Как и в других словарях, так и в польском много русизмов, англицизмов, латинизмов, германизмов, галлицизмов. На формирование нынешнего польского языка повлияло много факторов: религия, торговля, войны и другие.

Алфавит и транскрипция

Попав впервые Польшу, понимаешь, что можешь понимать речь и без переводчика. Но в один прекрасный момент оказываешься в щекотливой ситуации. Вот тогда и приходит озарение, что за обычным для нас словом кроется иной смысл.

Убедитесь в этом 7 польских слов, перевод которых вас удивит

Для тех, кто собирается учить польский язык, советуем начинать с алфавита. Возможно, конечно, изучать и на слух, повторяя предложения и слова, но это требует постоянного общения с его носителями и много времени. Алфавит состоит из 32 букв, которые в основном взяты из латыни. Однако есть и чисто польские. Отличием от русского языка является наличие сочетаний букв, которые мы рассмотрим ниже.

Польский алфавит A a [а] Ą ą [он] B b [б] C c [ц] Ć ć [чь] D d [д] E e [є] Ę ę [єн] F f [ф] G g [г] H h [х] I i [і] J j [й] K k [к] L l [ль] Ł ł [ў] M m [м] N n [н] Ń ń [нь] O o [о] Ó ó [у] P p [п] R r [р] S s [с] Ś ś [шь] T t [т] U u [у] W w [в] Y y [и] Z z [з] Ź ź [жь] Ż ż [ж]

Также в польском языке существуют буквосочетания – диграфы:

Польские диграфы Ch [х] Cz * [ч] Dz [дз] Dź [джь] Dż [дж] Rz** [ж] Sz [ш]

* – твердая [ч];

** – после глухих согласных [ш].

Некоторые буквосочетания необходимо просто запомнить:

Dzi Ci Si Zi Drz [джі] [чі] [ші] [жі] [дж]

На конце всегда произносится буква [и], а не [ы].

Так как у поляков нет мягкого знака, мягкость согласным придают следующие диграфы:

Io, jo Ia, ja Iu, ju Ie, je Ió, jó [ьо] [я] [ю] [є] [ю]

Буквы "ą" и "ę" звучат по-разному, это зависит от соседства с другими буквами.

В конце слова и перед: s, z, ś, ź, rz, sz, ż, w, f, ch – как носовые гласные. Перед:

d, t, dz, c,cz b, p g, k l, ł ć (ci), dź (dzi) [он], [ен] [ом], [ем] [ен] с довгим [ŋ] й [он] [o], [е] [онь], [ень]

Имеются сочетания и буквы с одним звуком при разном написании:

dzi = dź; zi = ź; ó = u; rz = ż; si = ś; ch = h; ni = ń; ci = ć.

Буквы X, V, Q могут быть только в иностранных словах, а в польском языке их нет.

Где правильно поставить ударение в польском языке

Где ставить ударение – запомнить очень просто. Оно падает всегда на предпоследний слог. Но найдутся исключения.

Вот основные из них:

В иностранных словах ударение сохраняется (например, menu).

Из двух рядом стоящих односложных слов – всегда на 1-е слово (nie znam).

На 3-й с конца слог:

в словах греческого происхождения, имеющем окончание ika или yka (matematyka);

в глаголах условного наклонения единственного числа (przeczytałbym);

в глаголах прошедшего времени I и II лица множественного числа – my, wy (czytaliśmy – czytali).

Если вы впервые ознакомились с алфавитом, то увидели, что в его изучении нет ничего сложного. Этот язык можно выучить достаточно быстро и необязательно ходить на курсы. Он схож с русским, белорусским и украинским языками. Поэтому польский довольно простой для изучения. Дерзайте и у вас все получится!