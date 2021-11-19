В польских городах устанавливают инсталляции в виде легких: какова их цель

Акцию "Дышащие легкие" в целом планируют провести в 40 городах Польши. Координацией занимается организация Polski Alarm Smogowy.

Специальные установки в виде легких выполнены из белого полупроницаемого материала. Конструкции показывают уровень загрязненности воздуха в населённом пункте во время отопительного сезона.

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В чем суть акции

Установить такие макеты решили для того, чтобы привлечь внимание общества к экологическим проблемам. Все потому, что значительное количество домов в Польше до сих пор отапливаются углем.

Конструкции легких сделаны таким образом, как будто они дышат. Эффект обеспечивают вентиляторы, которые вмонтированы позади инсталляций легких и пропускают воздух. Через 2 недели объекты изменяют цвет: белые изображения легких становятся темными. Таким образом, акция демонстрирует, как нечистый воздух загрязняет легкие жителей.

Инициаторы акции говорят, что такая практика очень эффективна. Впервые акцию провели зимой 2019 года во время отопительного сезона в Варшаве и еще 5 населенных пунктах Малопольского воеводства – и она получила много одобрительных отзывов. Теперь искусственные легкие появляются в 41 городе Польши из 9 воеводств.

Акцию "Дышащие легкие"​ в Польше проводят не впервые / Фото Polski Alarm Smogowy

График пребывания антисмоговой передвижной конструкции в населенных пунктах Польши выглядит следующим образом:

14.11 – 28.11.2021 – Goczałkowice – Zdrój, Kłodzko;

12.11 – 23.11.2021 – Czernichów;

17.11 – 30.11.2021 – Dębica;

19.11 – 03.12.2021 – Bolszewo;

29.11 – 13.12.2021 – Gierałtowice, Kłodzko;

24.11 – 06.12.2021 – Nowy Targ;

01.12 – 13.12.2021 – Poraj;

14.12 – 28.12.2021 – Czerwionka-Leszczyny, Żary;

07.12 – 20.12.2021 – Piwniczna – Zdrój, Rumia;

14.12 – 27.12.2021 – Rzepiennik Strzyżewski;

30.12.2021 – 13.01.2022 – Nowy Dwór Mazowiecki, Ciechocinek;

21.12.2021 – 03.01.2022 – Andrychów, Wejherowo;

28.12.2021 – 11.01.2022 – Tuchów;

14.01 – 28.01.2022 – Milanówek, Toruń;

05.01 – 19.01.2022 – Wieliczka;

07.01 – 21.01.2022 – Gościcino;

12.01 – 25.01.2022 – Raciechowice;

29.01 – 12.02.2022 – Sieradz, Łomianki;

20.01 – 03.02.2022 – Pszczyna;

21.01 – 05.02.2022 – Reda;

26.01 – 08.02.2022 – Gorlice;

13.02 – 28.02.2022 – Łódź, Legionowo;

04.02 – 17.02.2022 – Warszawa (Wawer);

07.02 – 21.02.2022 – Luzino;

09.02 – 22.02.2022 – Wolbrom;

01.03 – 15.03.2022 – Chełmek, Mysłowice;

18.02 – 03.03.2022 – Pabianice;

21.02 – 07.03.2022 – Rumia;

23.02 – 08.03.2022 – Nawojowa;

04.03 – 18.03.2022 – Skawina;

07.03 – 21.03.2022 – Strzebielino;

09.03 – 23.03.2022 – Miechów;

21.03 – 10.04.2022 – Gościcino.

В городах Польши устанавливают инсталляции в виде легких / Фото Polski Alarm Smogowy