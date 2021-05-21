На спектакль можно, а в буфет – нет: как возобновляют работу польские учреждения культуры

С 21 мая в Польше позволили работать культурным и художественным учреждениям. Следовательно, жители страны вновь могут посещать театры, кинотеатры, филармонии, оперы, цирки и дома культуры. Однако, некоторые ограничения все еще присутствуют.

Ранее правительство планировало разрешить проведение культурных и художественных событий с 29 мая. Но решило согласовать открытие учреждений культуры на неделю раньше, при условии сохранением санитарных требований.

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Как будут работать учреждения культуры

Следует обратить внимание на то, что заполненными могут быть лишь 50% от предусмотренных для посетителей сидячих мест.

Если же в помещении отсутствуют стационарные кресла, то между гостями должна быть сохранено безопасное расстояние в 1,5 метра. Соответственно, учреждение культуры может пригласить то количество посетителей, что позволит обеспечить эту дистанцию.

Обязательным остается и главное карантинное правило относительно ношения защитных масок внутри помещений.

Также посетителям заведений культуры во время событий нельзя употреблять пищу и напитки. Итак, буфеты в театрах работать не будут, и киносеансы будут проходить без попкорна.

Польша ослабляет карантин на фоне снижения количества заражений коронавирусом и через активную вакцинацию населения. Прививку от COVID-19 полностью сделали уже 13,8% жителей страны.

Учреждения культуры в Польше возобновили работу, но употреблять пищу и напитки во время событий пока запрещено / Фото Unsplash