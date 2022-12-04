45 польских слов и фраз, которые облегчат закупки на рождественских ярмарках в Польше

Рождество – любимый праздник поляков, но отмечать зимние праздники здесь начинают задолго до этого дня. Предшествует всему рождественские ярмарки, создающие сказочную атмосферу в польских городах.

А рождественские ярмарки в Польше это не только хорошая идея для вечерней прогулки, но и хорошая возможность закупиться символическими презентами для друзей перед Днем святого Николая или сувенирами для себя или родных. И чтобы вы были готовы к закупкам, мы подготовили несколько тематических слов на польском языке. Сохраняйте подборку, которая пригодится вам в Польше.

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Польские слова для покупок на рождественских ярмарках