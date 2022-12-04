45 польских слов и фраз, которые облегчат закупки на рождественских ярмарках в Польше

4 декабря 2022, 13:29
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телеграм-канал UAinKrakow: жизнь в городе

Рождество – любимый праздник поляков, но отмечать зимние праздники здесь начинают задолго до этого дня. Предшествует всему рождественские ярмарки, создающие сказочную атмосферу в польских городах.

А рождественские ярмарки в Польше это не только хорошая идея для вечерней прогулки, но и хорошая возможность закупиться символическими презентами для друзей перед Днем святого Николая или сувенирами для себя или родных. И чтобы вы были готовы к закупкам, мы подготовили несколько тематических слов на польском языке. Сохраняйте подборку, которая пригодится вам в Польше.

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Польские слова для покупок на рождественских ярмарках

  • jarmark – ярмарка
  • stół świąteczny – праздничный стол
  • chleb – хлеб
  • ser – сыр
  • karp – карп
  • wino – вино
  • piwo – пиво
  • przyprawy – специи
  • ryba wędzona – копченая рыба
  • ciasta domowe – домашние пироги
  • pierogi – вареники
  • wypieki – выпечка
  • miód – мед
  • miód pitny – мед питьевой
  • wędliny – мясная нарезка
  • oscypek – осципек (традиционный копченый овечий сыр)
  • boczek – бекон
  • kiełbasa – колбаса
  • szynka – ветчина
  • piernik – пряник
  • prezenty świąteczne – рождественские подарки
  • świece zapachowe – ароматические свечи
  • kosmetyki naturalne – натуральная косметика
  • kapcie – тапочки
  • magnesy – магниты
  • kubki – чашки
  • zabawki drewniane – деревянные игрушки
  • gry edukacyjne – обучающие игры
  • rękodzieło – товары ручной работы
  • lalki – куклы
  • zabawki – игрушки
  • kocyki – одеяла
  • torebki – сумочки
  • bombki na choinkę – елочные украшения
  • srebrna biżuteria – украшения из серебра
  • pączki – пончики
  • obwarzanki – баранки
  • frytki – картофель фри
  • pajda chleba – ломтик хлеба
  • owoce w czekoladzie – фрукты в шоколаде
  • grzane wino – глинтвейн
  • gorąca czekolada – горячий шоколад
  • herbata – чай.
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Автор: Назарій Сорока