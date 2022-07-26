3 легких сериала для изучения польского языка

До сих пор считаете, что изучение иностранного языка – это долгий и скучный процесс? Попробуйте сочетать приятное с полезным – смотрите интересные фильмы или сериалы на том языке, которым хотите овладеть. Подготовили краткую подборку для тех, кто планирует улучшить свои знания польского.

Так, просмотр польских фильмов или сериалов поможет не только повысить уровень владения языком, но и лучше узнать особенности быта в Польше. Сохраняйте подборку, которая поможет легче и быстрее адаптироваться в соседней стране.

И еще Оплата кауции, заключение договора и цены: главное, что нужно знать об аренде жилья в Польше

3 интересных сериала для изучения польского языка

Девушки со Львова (Dziewczyny ze Lwowa)

Жанр: комедия, драма

Год: 2015

Сериал рассказывает истории четырех украинок: Ульяны, Полины, Оли и Светланы. Девушки приехали из Украины в Варшаву в поисках лучшей судьбы. Каждая из героинь начинает свою карьеру в Польше, работая ниже своей квалификации или опыта. Но скоро их жизнь резко изменится. В польской столице они влюбляются, находят новых друзей и вместе преодолевают препятствия.



Кадр из сериала Dziewczyny ze Lwowa / Фото polonia

Семейка.pl (Rodzinka.pl)

Жанр: комедия

Год: 2011 – 2020

Ситком идеально подойдет тем, кто только начинает учить польский язык. В центре сюжета – история жизни семьи Боских – мать, отца и троих сыновей, проживающих в Варшаве. Перипетии в большинстве своем развиваются вокруг проблем детей в школе. Сериал снят в легком комедийном ключе, поэтому от него можно получить не только пользу, но и удовольствие.



Фото из сериала Rodzinka.pl / Фото imdb

Не замужем (Singielka)

Жанр: бытовой, комедия

Год: 2015 – 2016

Главная героиня – 32-летняя Эля, до сих пор не встретившая свою любовь. Однако девушка совсем не беспокоится по этому поводу, в отличие от ее родителей, давящих на дочь. Эли постоянно удается противиться давлению, но когда ее младшая сестра объявляет о свадьбе, решает, что пора и ей устроить личную жизнь. Героиня ставит перед собой задачу: обрести настоящую любовь к свадьбе сестры. И на это у нее всего 274 дня.



Кадр из сериала Singielka / Фото telemagazyn