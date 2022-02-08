Польские фермеры анонсировали масштабную забастовку: перекроют дороги в больших городах

Фермеры в Польше объявили о ряде акций протеста более чем в 50 разных местах. Митингующие будут перекрывать улицы в самых больших городах страны.

Забастовка начнется 9 февраля в 9:00. Такую информацию сообщил Михаил Колодзейчак – лидер AGROunia, аграрного политического движения в Польше.

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Дороги будут перекрывать тракторами

По словам Колодзейчака, протестующие выйдут на дороги с тракторами. В некоторых населенных пунктах они будут перекрывать улицы на несколько часов, но в большинстве случаев речь идет о перекрытых проездах в города.

Организаторы объяснили, что их основная цель – донести до местных жителей, что проблемы фермеров – это их проблемы также. Мол, чем больше затраты идут на производство продукции, тем дороже она будет на рынке.

Мы не можем смотреть на беспомощность властей. Мы не умрем молча. Хотя гордость не позволяет, но ситуация заставляет нас выходить на дороги,

– подчеркнул лидер AGROunia.

Чего требуют польские фермеры

Польские фермеры призывают урегулировать вопросы цены на мясо, ведь в течение длительного времени они были даже ниже себестоимости. Также они просят власти присоединиться к борьбе с африканской чумой свиней. Мол, с 2014 года эту проблему никак не пытались устранить.

Осенью 2021 года в Польше зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней. Тогда болезнь обнаружили уже в 112 свинохозяйствах.

Протестующие пожаловались на неконтролируемый ввоз продуктов из-за границы. "Эти продукты импортируют в польские компании и упаковывают для супермаркетов, где их расфасовывают в польскую тару. Мы призываем правительство вмешаться", – подчеркнули в AGROunia.