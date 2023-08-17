Колеи в Перемышле будут на ремонте: Укрзализныця вносит изменения в расписание движения поездов

Начиная с 8 сентября, польская железная дорога приступит к ремонту путей на перемышльском направлении. Пассажирам рекомендуется своевременно корректировать свое расписание с учетом временных изменений.

Польская железная дорога приступит к ремонту инфраструктуры в Перемышле

При значительном развитии событий есть вероятность отмены рейсов в указанном направлении. Несмотря на проблему, совместные усилия с польскими коллегами успешно смягчили влияние ремонтных работ. Однако важно отметить, что временные изменения все же ожидаются.

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В компании отметили, что работы повлияют на пассажирское сообщение. В частности:

Изменение 1

Поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.

Изменение 2

Вместо этого уже с 3 сентября назначают новый поезд №119/120 Киев – Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в чрезвычайно популярный Хелм. Это дневной поезд, который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 – Варшава (Восточная 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 – Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Другими словами, этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).

Изменение 3

В пятницу и субботу в течение "месяца ремонтов" в Польше (то есть отправлением из Киева 7 – 8, 14 – 15, 21 – 22 сентября) сохранится курсировка только двух поездов Интерсити+:

действующего №705/706 Киев – Перемышль;

Перемышль; нового №707/708 Киев – Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные 6 дней поезда №53/54 Киев – Перемышль, №89/90 Киев – Перемышль, №31/32 Запорожье – Перемышль, №35/36 Одесса Перемышль, №73/74 Харьков – Перемышль, №715/716 Киев – Перемышль будут отменены.

УЗ внесла изменения в расписание на фоне ремонта путей в Перемышле / Фото Укрзализныця

Изменение 4

График ремонтов в сентябре повлияет и на расписание поездов №№ 54 и 36. Поезд № 54 Перемышль – Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00). В то же время поезд № 36 Перемышль – Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10.

Несмотря на ремонты вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет около 100 благодаря новому рейсу на Хелм. А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования количество "польских" билетов вырастет сразу на 10%,

– добавили в УЗ.

Отмечается, что завершить ремонтные работы планируется в октябре.