Чтобы обойти РФ: польская авиакомпания начала летать в Японию через полярный круг

Польский национальный авиаперевозчик LOT теперь летает за полярный круг на рейсе Варшава – Токио. Сложный маршрут был разработан, чтобы обходить воздушное пространство России.

Авиакомпания получила специальное разрешение на выполнение таких полетов. Новый маршрут позволит облетать РФ и сэкономит время. На рейсах будут работать самые большие пассажирские лайнеры Boeing 787-8 и 787-9.

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Полярный рейс

Маршрут, достигающий полярного круга, имеет некоторые ограничения и технические особенности. Возможность взлета зависит от уровней космического прогноза, влияющих на спутниковые и навигационные системы. Чтобы реализовать такие полеты, команда LOT работала несколько месяцев: готовили необходимые документы, обучали авиадиспетчеров, пилотов и членов экипажа.

Маршрут арктического рейса в Токио / Gazeta Wyborcza

Первый подобный рейс выполнили 17 июня. Ранее аналогичный маршрут пролегал через Азию. При этом время полета из Варшавы в Токио даже сократилось на полтора часа – с 14 до 12,5 часов. Благодаря этому удается экономить топливо и перевозить больше грузов.

Лайнеры Boeing 787-8 и 787-9 могут выдержать на борту от 250 до 290 пассажиров. Самолеты оснастили специальными комплектами для выживания: полярными комбинезонами для экипажа, термофольгой для пассажиров и пилами для льда.

Также польская авиакомпания LOT объявила о планах летать из Варшавы в Ташкент – это почти 4 000 километров. По арктическому маршруту полет в столицу Узбекистана продлится 4,5 часа. Первый такой рейс запланирован на 23 февраля 2024 года.

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