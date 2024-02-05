Оказались самыми дешевыми в ЕС: Польша повысит стоимость виз

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что польские визы оказались самыми дешевыми в Евросоюзе. Вероятно, это и вызвало "визовый скандал" в прошлом году.

Поэтому власти Польши приняли решение повысить стоимость виз для иностранцев. Но каким будет новый прайс и когда его введут, пока неизвестно.

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Польша повысит стоимость виз

В 2023-м Польшу обвинили в коррупционной выдаче документов. Многие люди, которые получили визы и приехали в Польшу "на работу", позже выезжали в другие страны ЕС или просто путешествовали.

По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, "первородный грех наших предшественников заключается в том, что до ослабления визовой политики не было разработано и согласовано миграционную стратегию с политическими партиями, Сеймом и т.д.".

Поэтому на фоне визового скандала было принято решение о пересмотре выдачи и стоимости виз.

Я уже решил повысить цены на визы, потому что оказывается, наши визы были одними из самых дешевых в ЕС,

– отметил глава МИД Польши.

Кроме того, Сикорский добавил, что они также общаются с компаниями, которые написали программное обеспечение для систем очереди, чтобы эти места в очередях на польскую визу или на встречу с консулом не могли торговаться. Идея заключается в том, чтобы персонализировать запрос на встречу, чтобы он мог отменяться и не передаваться кому-то другому.

При этом ожидаемая дата выхода и цена пока не разглашаются.

Польша пока не продлила временную защиту для украинцев

В то же время Польша пока не продлила временную защиту для украинских беженцев. Они могут находиться в стране на основании Специального закона до 24 марта 2024 года.

В правительстве Польши обнародовали сообщение о продлении срока действия справок о пользовании временной защитой до 4 марта 2025 года. Но это не касается украинцев. Почему – читайте дальше.