В Польше заработал единый сайт для студентов, преподавателей и ученых из Украины

В Польше запустили платформу, с помощью которой украинцы могут начать или продолжить учебу или работу в польских университетах. Вся необходимая информация для студентов и преподавателей собрана на одном сайте.

Так, в рамках программы "Солидарные с Украиной" Варшавский университет совместно с межвузовским Центром Информатизации в Польше разработал ресурс ukraina.irk.edu.pl. Ориентирован он на украинских студентов и преподавателей, а вся информация там доступна на украинском, польском и английском языках.

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На портале можно узнать все о польских высших учебных заведениях, о стажировках и доступных вакансиях для работников сферы образования. В программе принимают участие более десяти вузов Польши, среди которых вышеупомянутые Варшавский и Ягеллонский университеты.

Университеты Польши выделили всего 2 437 мест для украинских кандидатов. Из них 1 507 мест для абитуриентов и 930 – для студентов, которые переводятся на старшие курсы.

Для украинских студентов будет действовать упрощенная система поступления в университеты Польши. Учитывая, что из-за войны не всем выпускникам из Украины удалось получить на руки аттестаты или дипломы, поляки проработали процедуру проверки реальных знаний абитуриентов.

Украинцы, которые хотят остаться на учебу в Польше, смогут получить статус студента уже на "нулевом" году обучения, так называемом языковом году. Напомним, что согласно Закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, бесплатное обучение возможно только на польском языке. В большинстве случаев польском нужно владеть на уровне B2. Иметь сертификат не обязательно, ведь ваши знания будут проверяться в ходе собеседования.

Для беженцев из Украины немецкие вузы также упростили условия поступления. Читайте в нашем материале , как стать студентом в Германии. Там мы рассказываем, кто может рассчитывать на обучение и какие требования действуют сегодня.

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