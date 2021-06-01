Резкое повышение цен: в Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции за последние 10 лет

Уровень инфляции в Польше на начало мая достиг 4,8%, и это самый высокий показатель страны за последние 10 лет. Однако эксперты прогнозируют улучшение ситуации уже в июне.

В апреле показатель инфляции составил 4,3%, то есть на 0,5% меньше. До сих пор рекордным за последнее десятилетие был март 2020 года, в начале пандемии COVID-19, с уровнем 4,7%.

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На что это влияет

По данным Центрального статистического управления Польши, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае выросли на 1,7%. Наибольшее повышение стоимости зафиксировано на энергоносители (4,4%) и топливо для транспортных средств – 33%.

Инфляция – это процесс длительного роста общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Экономические эксперты настаивают, что такая динамика вызвана прежде всего мировыми тенденциями повышения цен на рынке нефти. Согласно их прогнозам, в июне уровень общей инфляции будет постепенно снижаться, и должен достичь около 4,5%.

Добавим, что Центральный банк Польши в марте этого года заявлял об удержании показателя в пределах среднего уровня 3,1%. К такому результату, по данным экспертов, страна сможет вернуться только в конце 2021 года, вместе со снижением цен на нефть.

Уровень инфляции уменьшится вместе со снижением цен на нефть / Фото Pixabay