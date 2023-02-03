Украинцы в Польше снова могут получить денежную помощь от Красного Креста: что нужно знать

Регистрация на участие в программе доступна с 31 января. Продлится она до 14 февраля.

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Кто претендует на помощь от Красного Креста

Получить помощь могут лица, которые:

выехали из Украины после 24 февраля 2022 из-за начала войны;

проживают в польском городе Кельце;

не получали финансовую помощь от других гуманитарных организаций;

самостоятельно содержат хотя бы 1 ребенка до 18 лет или пожилого человека;

является главой семьи старше 50 лет;

содержат 2 или более детей до 18 лет или взрослых старше 50 лет; содержат одного или более человек с особыми потребностями.

Участники программы, которым одобрят заявление о помощи, будут получать выплаты в размере 1 420 злотых на одного человека, а члены семьи (до 5 человек) – по 1 220 злотых в течение 2-х месяцев.

Также отмечается, что участники программы не должны покидать территорию Польши на время получения финпомощи.

Как подать заявку: инструкция

Прежде всего следует иметь все необходимые документы, например:

загранпаспорт;

ID-карта гражданина Украины;

внутренний паспорт;

загранпаспорт иностранца с видом на жительство;

для детей и подростков – свидетельства о рождении.

Подаваться на программу можно через мобильное приложение, доступное для загрузки в App Store и Google Play. Чтобы проверить статус заявки, организаторам нужно будет иметь не менее 2 каналов связи с заявителем: через WhatsApp, Viber или SMS.

Кроме того, заявку можно подать в отделе Красного Креста в Кельце: ул. Henryk Sienkiewicza 68 25-001 Kielce. График работы: с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу.