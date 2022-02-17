В Польше стартовала подача PIT: что это и как правильно оформить

Во вторник, 15 февраля, в Польше началась подача PIT за 2021 год. На этот раз Министерство финансов призывает всех пользоваться государственным электронным сервисом и платить налоги электронным способом.

Как отметили в ведомстве, принятие деклараций за 2021 год продлится до 2 мая 2022 года.

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Что такое PIT

Это налог на доходы физических лиц в Польше, уплачиваемый каждым лицом, получающим доходы в стране, независимо от того, является ли он его гражданином.

Согласно польскому законодательству, с 1 февраля по 30 апреля каждый год работник, получавший доходы в Польше в течение предыдущего года, обязательно должен подать в налоговое управление (US – Urząd Skarbowy) специальный расчет о доходах – налоговую декларацию PIT.

Как лучше подавать PIT

Даже если вы уже не работаете и вообще не находитесь на территории Польши, однако в прошлом году получали доходы в этой стране, вы обязаны будете подать налоговую декларацию PIT.

Как поясняют в Минфине, достаточно зарегистрироваться в сервисе e-Urzędu Skarbowego (электронная налоговая инспекция) и выбрать услугу Twój e-PIT. Затем проверить или изменить данные и отправить декларацию. Услуга включает в себя формы PIT-37, PIT-38, PIT-28 и PIT-36.

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Декларация, подготовленная Национальной налоговой администрацией, содержит ряд сведений, таких как:

данные налогоплательщика и их налоговый микросчет,

налоговые льготы для детей,

освобождение от PIT для лиц в возрасте до 26 лет.

Как рассказала глава Национальной налоговой администрации Магдалена Жечковская, даже если налогоплательщик не подаст налоговую декларацию вовремя, то 2 мая Национальная налоговая администрация примет налоговую декларацию PIT-37 и PIT-38, которую подготовит самостоятельно на основании имеющихся данных. Она также отметила, что благодаря Twój e-PIT годовая налоговая декларация всегда будет подаваться в срок.