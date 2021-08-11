В Польше станет меньше нелегальных работников: правительство регистрирует новый законопроект
Источник:Business Insider
Министерство финансов Польши подготовило нормативные акты, которые помогут бороться с нелегальным трудоустройством. Согласно прогнозам, нововведения пополнят бюджет страны на около 1,5 миллиарда злотых.
Около 6% всех зарплат в республике люди получают неофициально и не платят никаких налогов. В рамках обновленной программы "Polski Ład" правительство планирует бороться с теневым сектором экономики.
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Чего ждать нелегальным работникам и их компаниям
Сегодня польское законодательство предусматривает, что нелегальные работники, если их разоблачили контролирующие органы, должны возвращать сумму неуплаченных налогов и дополнительные проценты. После того как новые поправки в законодательство вступят в силу, финансовое наказание перейдет на работодателя, а не работника.
Нормативные акты предусматривают, что если нелегальный работник сам обращается в налоговую или трудовую инспекцию и сообщает о предприятии, которое трудоустроило его неофициально, то с него снимают всякую ответственность за нарушения, в том числе уголовную.
Потом контролирующие органы наведываются на предприятие с проверкой и заставляют работодателей, которые трудоустраивают неофициально, уплатить за каждого нелегала:
- взносы на социальное обеспечение;
- медицинское страхование;
- налог на доход;
- штрафные проценты.
Мы стремимся защитить работников и наказать работодателей, которые пренебрегают безопасностью нанятой рабочей силы,
– заявил заместитель министра финансов Польши Ян Сарновский.
Новые правила, согласно планам Министерства финансов Польши, вступят в силу с 1 января 2022 года.