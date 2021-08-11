В Польше станет меньше нелегальных работников: правительство регистрирует новый законопроект

Министерство финансов Польши подготовило нормативные акты, которые помогут бороться с нелегальным трудоустройством. Согласно прогнозам, нововведения пополнят бюджет страны на около 1,5 миллиарда злотых.

Около 6% всех зарплат в республике люди получают неофициально и не платят никаких налогов. В рамках обновленной программы "Polski Ład" правительство планирует бороться с теневым сектором экономики.

Читайте также Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Чего ждать нелегальным работникам и их компаниям

Сегодня польское законодательство предусматривает, что нелегальные работники, если их разоблачили контролирующие органы, должны возвращать сумму неуплаченных налогов и дополнительные проценты. После того как новые поправки в законодательство вступят в силу, финансовое наказание перейдет на работодателя, а не работника.

Нормативные акты предусматривают, что если нелегальный работник сам обращается в налоговую или трудовую инспекцию и сообщает о предприятии, которое трудоустроило его неофициально, то с него снимают всякую ответственность за нарушения, в том числе уголовную.

Потом контролирующие органы наведываются на предприятие с проверкой и заставляют работодателей, которые трудоустраивают неофициально, уплатить за каждого нелегала:

взносы на социальное обеспечение;

медицинское страхование;

налог на доход;

штрафные проценты.

Мы стремимся защитить работников и наказать работодателей, которые пренебрегают безопасностью нанятой рабочей силы,

– заявил заместитель министра финансов Польши Ян Сарновский.

Новые правила, согласно планам Министерства финансов Польши, вступят в силу с 1 января 2022 года.