В Польше продолжают курсировать бесплатные поезда для украинцев: названы два направления

Почти по всей Польше отменили для украинцев бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако остались поезда, в которых до сих пор не нужно платить гражданам Украины.

Речь идет о поездах компании PKP Polskie Linie Kolejowe. Они курсируют только по двум направлениям.

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Два бесплатных поезда для украинцев в Польше

Так, украинские беженцы бесплатно могут добраться до немецкого Ганновера и в Чехию. Оба поезда отправляются из пограничного Перемышля.

Отслеживать поезда и количество имеющихся мест можно на этом сайте

К слову, в польском Торуне вынужденные переселенцы из Украины могут и дальше бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Подробности читайте в нашем материале.

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