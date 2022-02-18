В Польше правительство будет помогать с погашением ипотеки

Рост процентных ставок и инфляция ударили по карману многих жителей Польши. Поэтому правительство решило помочь тем заемщикам, которые не могут самостоятельно выплатить ипотеку.

Именно для них и создали Фонд поддержки заемщиков, имеющих проблемы с погашением обязательств по кредиту.

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Как работает Фонд поддержки заемщиков

Он предусматривает предоставление разовой помощи в 72 тысячи злотых для заемщиков, которые выполнят условия. Заметим, что эти деньги нужно будет обязательно вернуть банку. Как говорится в условиях, деньги можно получить на срок не более 3 лет в сумме, не превышающей 2000 злотых в месяц.

Это решение выгодно тем, что кредит в рамках фонда является беспроцентным, что следует отметить, когда речь идет о почти 10% инфляции. Кроме того, есть 2-летний льготный период погашения и в течение этого времени можно восстановить свой бюджет.

Каких условий следует соблюдать

В поддержку могут рассчитывать иностранцы.

В дополнение к ипотеке, вы должны соответствовать хотя бы одному из следующих условий, чтобы иметь право на поддержку:

на день подачи заявки хотя бы один из заемщиков должен быть безработным;

ежемесячные расходы на обслуживание кредита превышают половину месячного дохода семьи,

ежемесячный доход после вычета кредитного платежа не превышает 1552 злотых для домохозяйства с одного человека.

Как получить помощь

Поддержку Фонда не получит заемщик, который сам расторг трудовой договор или потерял его по своей вине.

Заемщик, желающий получить поддержку, должен подать соответствующее заявление в банк, в котором он брал кредит. Приложение должно содержать такую ​​информацию, как:

имя и фамилию,

адрес места жительства,

номер PESEL,

номер удостоверения личности (вид и номер другого документа, удостоверяющего личность),

идентификационный номер кредитного контракта.

Дополнительно в заявлении должны быть описаны обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления поддержки или предоставления кредита на погашение долга, содержаться информация о ежемесячных расходах по обслуживанию жилищного кредита и ежемесячный доход домохозяйства.

Заметим, что в Польше в пятый раз повысят процентную ставку. Это значит, что кредиты на жилье подорожают. Стоит отметить, что масштабы повышения были в пределах прогнозируемых большинством экономистов.