В Польше правительство будет помогать с погашением ипотеки
Источник:In Poland
Рост процентных ставок и инфляция ударили по карману многих жителей Польши. Поэтому правительство решило помочь тем заемщикам, которые не могут самостоятельно выплатить ипотеку.
Именно для них и создали Фонд поддержки заемщиков, имеющих проблемы с погашением обязательств по кредиту.
Важно Что происходит с визовыми центрами в Украине: эксперт объяснила детали
Как работает Фонд поддержки заемщиков
Он предусматривает предоставление разовой помощи в 72 тысячи злотых для заемщиков, которые выполнят условия. Заметим, что эти деньги нужно будет обязательно вернуть банку. Как говорится в условиях, деньги можно получить на срок не более 3 лет в сумме, не превышающей 2000 злотых в месяц.
Это решение выгодно тем, что кредит в рамках фонда является беспроцентным, что следует отметить, когда речь идет о почти 10% инфляции. Кроме того, есть 2-летний льготный период погашения и в течение этого времени можно восстановить свой бюджет.Обратите внимание! В поддержку могут рассчитывать иностранцы.
Каких условий следует соблюдать
В дополнение к ипотеке, вы должны соответствовать хотя бы одному из следующих условий, чтобы иметь право на поддержку:
- на день подачи заявки хотя бы один из заемщиков должен быть безработным;
- ежемесячные расходы на обслуживание кредита превышают половину месячного дохода семьи,
- ежемесячный доход после вычета кредитного платежа не превышает 1552 злотых для домохозяйства с одного человека.
Как получить помощь
Заемщик, желающий получить поддержку, должен подать соответствующее заявление в банк, в котором он брал кредит. Приложение должно содержать такую информацию, как:
- имя и фамилию,
- адрес места жительства,
- номер PESEL,
- номер удостоверения личности (вид и номер другого документа, удостоверяющего личность),
- идентификационный номер кредитного контракта.
Дополнительно в заявлении должны быть описаны обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления поддержки или предоставления кредита на погашение долга, содержаться информация о ежемесячных расходах по обслуживанию жилищного кредита и ежемесячный доход домохозяйства.
Заметим, что в Польше в пятый раз повысят процентную ставку. Это значит, что кредиты на жилье подорожают. Стоит отметить, что масштабы повышения были в пределах прогнозируемых большинством экономистов.