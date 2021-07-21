В Польше посетительница магазина издевалась над украинкой, которая не продала ей алкоголь
Источник:szczecin naszemiasto
Инцидент произошел в Щецине. Пострадавшая гражданка Украины работает в магазине Żabka. Ее длительное время словесно оскорбляла постоянная клиентка магазина. А не так давно все закончилось избиением.
С февраля 2021 года в упомянутый магазин часто приходила 26-летняя женщина. Она приходила, в том числе для того, чтобы унижать продавщицу из-за национальности последней.
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Что произошло
Районная прокуратура в Щецине передала в суд дело против агрессивной клиентки, которая оскорбляла и побила продавщицу из Украины.
Как утверждает следствие, история началась с того, что однажды продавщица из Украины отказалась продавать клиентке алкоголь. Тогда женщина, которой отказали в покупке, с каждым последующим приходом в Żabka вела себя агрессивно.
В конце концов, дошло до того, что посетительница жестоко избила продавщицу. Она нанесла ей ряд ударов руками и ногами.
После задержания нападающей выяснилось, что она уже была судимой ранее. Женщине предъявили обвинение в пренебрежении на национальной почве и нанесении телесных повреждений. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.Кстати, магазины Żabka станут пунктами передачи посылок. Сеть ввела новую услугу под названием Zostaw paczkę w Żabce . В магазинах можно оставлять посылки, которые получатели будут забирать в течение двух дней.