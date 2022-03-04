В Польше полиция запустила специальную информационную линию для украинских беженцев

Польша столкнулась с наплывом беженцев на фоне вторжения российских войск в Украину. Для украинцев, спасающихся от войны, в стране заработала горячая линия.

Так, Главное управление полиции запустило линию, по которой правоохранительным органам Польши можно предоставить информацию об исчезновении беженцев и членов их семей, перебравшихся в Польше из-за войны в Украине. Кроме этого, по этому телефону можно информировать полицию о случаях торговли людьми и сексуальных преступлениях.

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Экстренные контакты в Польше

Номер телефона Центра поиска пропавших без вести Главного управления полиции: 47 72 123 07 (для звонков из-за границы + 48 47 72 123 07 ).

(для звонков из-за границы ). Электронная почта: cpozkgp@policja.gov.pl.

По этим контактам можно как отправить, так и получить информацию об исчезновении людей, пересекших украинскую границу с Польшей на фоне войны.

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