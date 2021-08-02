Обворовывал местных через банкомат: в Польше полиция задержала украинца
Источник:Komendа Miejskiej Policji we Wrocławiu
Во Вроцлаве задержали мошенника, который снимал деньги с чужих счетов через банкомат с помощью похищенного кода BLIK. Преступником оказался 20-летний гражданин Украины.
Теперь парня будут судить за содеянное. Ему может грозить до 8 лет заключения.
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О мошеннической схеме
Злоумышленники через Интернет контактировали с пользователями, которые выставляли товары на продажу на одном из онлайн-порталов. Мошенники притворялись, что их интересует покупка. Далее аферисты присылали жертвам ссылки на специальную страницу, которая напоминала онлайн-портал по опубликованному объявлению. Таким образом им удавалось получить данные человека для входа в его аккаунт.
Похищенная персональная информация позволяла преступникам получить доступ к банковскому счету жертвы и к коду BLIK. Далее подозреваемые с помощью этих кодов снимали средства с чужих счетов через банкомат.
Когда украинец таким образом снимал средства в одном из банкоматов во Вроцлаве, его поймали с поличным. На момент задержания он успел снять 4 тысячи злотых (около 28 тысяч гривен).
Сейчас полиция разыскивает других причастных к этой афере. Украинцу запретили выезд из Польши до окончания следствия. Есть большие шансы того, что ему грозит несколько лет лишения свободы.К слову, недавно эксперты по финансам рассказали, как защититься от мошенников в Интернете. О том, как распознать мошенников и противодействовать им рассказал СЕО и соучредитель онлайн-сервиса международных денежных переводов TransferGo Даумантас Двилинскас . Также юрист Виктория Шульга подробно разобрала все, что нужно знать о финансовой безопасности в интернете.