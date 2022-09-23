С 1 октября в Польше подорожают почтовые услуги: названы новые тарифы

С начала октября в пунктах Poczta Polska будут действовать новые, более высокие тарифы. Услуги станут дороже из-за инфляции, увеличения транспортных расходов и роста цен на сырье, используемое компанией.

Так, уже с 1 октября Poczta Polska повысит цены на отправку по стране писем и посылок. Компания объясняет это ростом издержек и уменьшением количества доставленных писем.

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Какие тарифы будут действовать в пунктах Poczta Polska с 1 октября

В новом прейскуранте отправка обычного письма в формате S будет стоить 3,90 злотых, что на 30 грош больше, чем сейчас. Рекомендованное письмо S подорожает с 6,50 до 6,80 злотых, посылка формата А – с 12 до 13 злотых, а подтверждение о получении – с 2,80 до 3 злотых.

Для формата L, то есть посылок до 2 килограммов, как и для экономных писем, тариф не изменится и составит 8 злотых. При этом цены на заграничные отправления останутся без изменений.

Полный прайс-лист, который будет действовать с октября, можно найти на сайте Poczta Polska.

В своем сообщении Poczta Polska пытается успокоить поляков и убедить, что для рядового жителя страны, который отправляет все меньше писем, не будет практически никакой нагрузки для кошелька – говорится о расходах в несколько злотых в течение года. В то время как для самой компании удорожание услуг является важным шагом.

Для нас даже небольшая корректировка цен на услуги является дополнительным увеличением доходов, что позволит запустить новые почтовые отделы и поддерживать те, которые расположены в сельской местности и реже их посещают клиенты,

– говорится в заявлении Poczta Polska.