В Польше планируют создать инфолинию для пострадавших от преступников иностранцев
20 ноября 2021 , 20:28Читати новину українською
Источник:inPoland
Проект создания специальной горячей линии для иностранцев, ставших жертвами преступников в Польше, хотят реализовать в Куявско-Поморском воеводстве. Инициатива поддерживается Фондом внутренней безопасности.
Соответствующее соглашение уже подписали уполномоченные лица в четверг, 18 ноября. Партнерами проекта выступили воеводское управление, полиция и пограничная служба Польши.
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Детальнее о создании горячей линии для жертв преступников
Создание специальной горячей линии для иностранцев, пострадавших от действий закононарушителей, направлено на поддержание эмигрантов в Польше и создание профилактических условий для борьбы с трансграничной преступностью.
Соглашение о создании инфолинии подписали:
- губернатор Куявско-Поморского воеводства Николай Богданович;
- командир воеводской полиции Петр Лецеевский;
- командир пограничного залога подполковник Рафал Гжейщак.