В Польше планируют изменить систему выплат средств украинским беженцам

Некоторые беженцы из Украины уже начали работать и зарабатывать деньги в Польше. Поэтому у правительства возникла идея ввести дополнительные выплаты на фоне их пребывания в стране. Однако это касается не всех.

Выплаты украинским беженцам в Польше

Польские власти предложили изменить систему помощи гражданам Украины, спасающим от войны. Один из вариантов – частичная компенсация затрат. Он касается тех беженцев, которые уже имеют место постоянного проживания.

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Сегодня все чаще мы имеем дело с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство. Отсюда такая идея,

– говорит представитель правительства.

Следовательно, в Польше планируют повысить стоимость проживания во благо местных властей, расходы которых постоянно растут. Вместе с тем, по мнению экспертов, государство не должно покрывать эти расходы на все 100%, а частично.

Однако такое удорожание не должно повлиять на положение пожилых людей, лиц с инвалидностью и матерей-одиночек с тремя детьми и более.

Является ли введение частичной компенсации расходов украинцев хорошим решением?

Профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета одобрил такие изменения в системе помощи украинским беженцам.

С одной стороны, положение поляков должно быть уравнено с положением украинцами, а с другой – они не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, мы получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми группами, которые скажут, что у поляков нет возможностей, а украинцы живут бесплатно в трехзвездочном отеле. Проще говоря: у поляка, потерявшего жилье, не может быть худшего положения, чем в украинец в той же ситуации,

– говорит Мацей Дущик.