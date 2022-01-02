Как в Польше относятся к иностранцам: интересное исследование

Ученые Опольского технологического университета исследовали, как в Опольском воеводстве воспринимают мигрантов из других стран. К украинцам поляки относятся преимущественно хорошо.

Для исследования было опрошено 1 000 жителей Опольского воеводства. Интересно, что у 4,5% из них не было личных контактов с иностранцами.

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Как в Польше относятся к иностранцам

Опрос показал, что наиболее благосклонны жители Опольского воеводства к чехам, итальянцам и словакам.

Около 60% респондентов считают, что в их воеводстве есть место для людей из территориально близких стран, поэтому они не против прибытия украинцев и белорусов. В то же время, у около 30% опрошенных нейтральное отношение к иностранцам из близких стран, а 12% респондентов выступили против переезда в Польшу украинцев и белорусов.

Чуть менее дружелюбное отношение у жителей Опольского воеводства к россиянам. А наиболее негативно поляки относятся к ромам и арабам.

64% опрошенных положительно относятся к трудоустройству иностранцев. 73% не против, чтобы иностранцы начинали бизнес в Опольском воеводстве. А более 70% респондентов согласны с тем, чтобы иностранцы получали такую ​​же зарплату, как и польские работники. Интересно, что положительные ответы на такие вопросы давали скорее люди постарше. Молодежь больше выступала против. Вероятно, из-за ощущения конкуренции.

Также пожилые люди, как правило, лучше относятся к тому, что иностранцы переезжают со своими семьями. Хотя мнение о том, что приток молодых иностранцев с детьми может оказаться полезным для улучшения демографической ситуации, поддержала половина опрошенных.

51% респондентов считают, что иностранцы заслуживают не только на ту работу, которую не хотят выполнять поляки. А 63% респондентов считают, что мигранты в Опольском воеводстве могут работать врачами, учителями или юристами.

Только 2,8% респондентов высказались категорически против трудоустройства людей, являющихся гражданами других стран.

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