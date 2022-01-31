В Польше ограничили торговлю в воскресенье: какие исключения предусмотрены

31 января 2022 , 23:34
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Источник:

inPoland

В Польше снова запретили торговлю в воскресенье. Соответствующие изменения, внесенные в законодательство, вступают в силу 1 февраля.

Известно, что раньше магазинам удавалось обходить запрет посредством предоставления почтовых услуг. Отныне супермаркеты должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность.

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Что еще известно

Отмечают, что маркеты смогут торговать в четко определенные воскресенья, поэтому люди будут иметь возможность спланировать свои предпраздничные закупки. В 2022 году предусмотрено 7 таких дней:

  • 30 января;
  • 10 апреля;
  • 24 апреля;
  • 26 июня;
  • 28 августа;
  • 11 декабря;
  • 18 декабря.
Важно! За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 100 000 злотых. Более того, за повторные прецеденты возможна даже уголовная ответственность.
Автор: Ірина Буртик