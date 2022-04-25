В Польше набирают украинцев на бесплатные курсы языка, за которые будут давать стипендию

Украинских студентов, которые из-за войны оказались сейчас в Польше, принимают на бесплатные курсы польского языка. Подробнее об условиях – читайте в нашем материале.

Так, за более чем 2 месяца войны, которую Россия развязала против Украины, в Польшу прибыло уже почти 3 миллиона наших граждан. А один из главных факторов быстрой адаптации в чужой стране – язык.

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Условия прохождения бесплатных языковых курсов в Польше

Академия финансов и бизнеса Вистула в Варшаве анонсировала набор украинцев на курсы польского языка. Платить за них не придется. Более того, каждый, кто будет посещать занятия, будет получать стипендию в размере 1 500 злотых.

Курсы будут продолжаться с 1 мая по 30 сентября 2022 года. После этого можно поступить в университет Польши и продолжить обучение на общих условиях.

Кто претендует на бесплатные курсы

граждане Украины, которые были студентами украинских ВУЗов в 2021 – 2022 годах;

пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года.

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Записаться на курсы и задать дополнительные вопросы можно по этой электронной почте –А регистрационная форма доступна по