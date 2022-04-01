В Польше меняют правила бесплатного проезда для украинцев: когда они начнут действовать
1 апреля 2022 , 18:18Читати новину українською
Источник:Polskie Radio
Украинские беженцы, оказавшиеся в Польше, могут бесплатно пользоваться услугами перевозчика PKP Intercity. Однако с сегодняшнего дня, 1 апреля, компания несколько меняет условия.
Так, в PKP Intercity сообщили, что правила, согласно которым граждане Украины получали бесплатные билеты на поезд, изменились. Но по-прежнему бесплатный проезд будет распространяться на 2-й класс поездов экономкласса (TLK и IC) по всей Польше. А рассчитывать на это могут украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля.
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Новые условия бесплатного передвижения Польшей для украинцев
- с 1 по 30 апреля свободным проездом в поездах PKP Intercity могут воспользоваться дети и подростки до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины 18-60 лет, обладающие инвалидностью.
- украинцам, направляющимся в Германию, Чехию, Словакию, Австрию или Венгрию, будут выдавать бесплатный дополнительный билет до последней станции в Польше. Дальнейшее путешествие будет совершаться в соответствии с правилами других железных дорог.
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