В Польше хотят ввести налог на электронику: изменения могут повлиять на цену

Министерство культуры Польши представило проект Закона о правах профессиональных артистов (Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego). Власти пытаются увеличить размер пенсий для деятелей искусства и реализовать эту цель планируют с помощью налогов от потребителей.
Согласно законопроекту, дополнительным налогом будут облагаться большинство электронных устройств. Это означает, что цены на них в Польше существенно возрастут.
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Об законопроекте
Изменения планируют начать в 2022 году. Чтобы записать образцы искусства на электронный носитель, вскоре нужно будет сначала внести плату за репрографию. Заложена стоимость будет направлена на медицинское и пенсионное обеспечение деятелей культуры.
Согласно проекту закона, новый налог может быть введен на все электронные устройства, обладающие USB-портом, а это:
- аудио- и видеоплейеры
- телевизоры
- телевизионные приставки
- ноутбуки,
- планшеты,
- стационарные компьютеры,
- устройства для чтения электронных книг
- носители информации, в том числе флэш-накопители и SD-карты.
Вероятно, что стоимость этих устройств возрастет.
В начальной версии проекту были отмечены еще и смартфоны, но впоследствии авторы изъяли их из списка.Тем, кто критикует нововведения, инициаторы напоминают, что подобный налог существует уже в около 20 странах мира.