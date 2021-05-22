В Польше хотят наказывать антивакцинаторов: имеет ли государство такое право

Идея применения санкций к лицам, которые отказываются от вакцин, бурно обсуждается в обществе. Ее отстаивают ведущие врачи в Польше. Однако юристы отмечают, что, согласно действующим польским законам, государство не может заставлять людей делать прививки.

Одним из активных сторонников решения штрафовать тех, кто не делает прививки от COVID-19 является профессор Милош Парчевский. Он – главный врач в Западнопоморском воеводстве и один из советников премьер-министра по пандемии.

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Можно ли наказывать тех, кто не вакцинируется

Профессор понимает, что нельзя заставить кого-то вакцинироваться от COVID-19 силой или законом. Но он считает, что можно влиять на решения людей другими способами, в частности санкционными. Это будет мотивировать людей делать выбор в пользу прививки. По словам врача, было бы разумно ввести комендантский час для не вакцинированных лиц или запретить им переезд между воеводствами.

Юристы говорят, что наказание за отказ от вакцины на практике применить трудно, поскольку в конституции есть положение о добровольных прививках.

Вы не можете никого заставить участвовать в медицинских экспериментах, ведь именно так воспринимаются эти прививки. Риск является значительным, поэтому каждое решение следует принимать отдельно,

– высказался Мацей Гавронский, юрисконсульт компании Gawroński&Partners.

Однако, объявить вакцинацию от COVID-19 обязательной государство все же может. Юридическая основа для этого, утверждают эксперты, существует годами. Если бы поправка в регламент включала прививки от коронавируса, то это соответствовало бы Европейской конвенции о защите прав человека. Но такое решение должен принять министр здравоохранения.

Сейчас в Польше прошли полную вакцинацию 12,6% населения.