В Польше грузовик столкнулся с трактором: пострадал украинец

Авария произошла 7 октября на воеводской дороге No 731 возле Варки (Мазовецкое воеводство). Тракторист получил тяжелые травмы.

Причины и обстоятельства аварии полиция еще устанавливает. Пока обнародовали только поверхностную информацию по этому инциденту.

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Грузовик с полуприцепом наехал на сельскохозяйственный трактор незадолго до полудня. Трактор перевернулся с одной стороны пути, а грузовик и прицеп оказались на другой полосе.

В результате аварии был сильно травмирован водитель трактора, который является гражданином Украины. Его доставили в больницу для оказания неотложной помощи. Сейчас он в тяжелом состоянии. Известно, что 30-летний пострадавший украинец является сотрудником одного из польских хозяйств.

Транспортные средства перекрыли дорогу в обе стороны. Поэтому она была заблокирована в течение длительного времени. Полиции пришлось перенаправить дорожное движение.

Пока неизвестно, были ли водители транспортных средств трезвыми.