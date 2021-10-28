В Польше будут доплачивать за электроэнергию: кто и какую помощь может получить

В Польше, как и во всем мире, растут цены на электроэнергию. Чтобы помочь гражданам, власти приняли решение предоставлять так называемые субсидии.

Так, финансовую помощь могут получить "энергетически бедные" домохозяйства. Что это значит – разбираемся дальше.

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Сейчас законопроект лишь на стадии разработки. Но его инициаторы уже заявили, что он поможет каждой 5 польской семье. Он вступит в силу после рассмотрения правительством и парламентом.

Планируется, что счета на электроэнергию, выданные поставщиками в течение 6 месяцев, должны быть субсидированные на 50%. Это означает, что за год помощь может составить 324 – 876 злотых.

Кто может рассчитывать на помощь

Рассчитывать на деньги могут потребители, чей доход не превышает 1 563 злотых в единоличном домохозяйстве и 1115 на человека в многодетной семье.

Как украинцам получить субсидию в Польше

В Польше также существует помощь гражданам от государства вроде украинских субсидий. Правда, за границей выплаты имеют другое название – Dodatek mieszkaniow, то есть доплата на жилье.

Право на получение доплаты на жилье в Польше определяют 3 критерия:

уровень доходов;

площадь помещения;

право на владение или пользование жильем (Tytuł prawny).

Чтобы получить доплату на жилье, нужно подать заявление в администрации города и приложить к ней декларацию о доходах.

За основной показатель берут минимальную пенсию в текущем году и высчитывают процент. Для взрослого человека – это 175%, а для семьи – 125% на каждого человека. Звучит сложно, но попробуем посчитать. В 2021 году минимальная пенсия в Польше составляет 1250 злотых. Для получения субсидии доходы 1 взрослого человека не должны превышать 2187 злотых.

Всего на субсидии в 2022 году будет выделено 1,5 миллиарда злотых. Если у вас нет карты постоянного побыта или карты долгосрочного резидента ЕС, и члены вашей семьи не имеют и не ожидают статуса беженца, то, к сожалению, доплата на жилье вам не светит.