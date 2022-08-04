Магазины Biedronka начнут работать в воскресенье как медицинские заведения или как читальный зал

Сеть Biedronka решила воспользоваться лазейкой в законе, ограничивающем работу торговых точек по воскресеньям. Поэтому уже в ближайшие выходные в Польше могут открыться несколько сотен продуктовых магазинов.

Более месяца назад появилась информация, что Jeronimo Martins Polska планирует открывать воскресенья некоммерческие магазины Biedronka, которые будут работать либо в качестве медицинских учреждений, либо как читальные залы. По неофициальной информации, сеть на протяжении последних недель анализировала правовые возможности такого шага, включая определение о том, что такое медицинское учреждение, должно ли оно быть амбулаторией или больницей, или нет.

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Похоже, Biedronka таки готова открыть свои двери в воскресенье, несмотря на запрет торговли. Об этом свидетельствуют данные сотрудников сети. В частности, руководители магазинов получили указания, чтобы организовать работу некоторых торговых точек как медицинских учреждений в первое воскресенье августа.

Кроме того, Biedronka будет принимать покупателей как клиентов книжного клуба. "Книжный клуб" в магазинах будет организован так: в торговых залах будут представлены небольшие стенды с книгами, откуда можно взять книгу напрокат. Такая возможность будет у владельцев карты Moja Biedronka. Срок аренды книги – не более двух недель.

Так, в воскресенье, 7 августа, в Польше могут работать несколько сотен из более чем 3200 магазинов Biedronka. В компании пока не комментируют этот вопрос.

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