В Польше арестовали грузин, ограбивших украинца

Два гражданина Грузии в возрасте 46 и 35 лет обокрали украинца в Жешуве. Перед тем они порезали шины автомобиля потерпевшего.

Грабеж произошел 17 ноября на улице Варшавской. Полиция установила личности виновных и поместила их под стражу.

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Детали инцидента

Двое грузин прорезали шины автомобиля Fiat Ducato. Позже они следили за действиями владельца авто. Когда украинец остановился, чтобы сменить колесо, преступники обворовали его.

Местной полиции удалось установить место жительства злоумышленников. Правоохранители посетили гостиницу возле Жешува и задержали на месте трех граждан Грузии и одного гражданина Украины.

После проведенного расследования полицейские пришли к выводу, что к ограблению были причастны только два грузина – 46-летний и 35-летний. Так что одного задержанного грузина и украинца отпустили. У 46-летнего участника преступления нашли мобильный телефон потерпевшего.

Теперь обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.