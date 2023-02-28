20-летний украинец выбил ногами дверь школы в Польше: какое наказание его ждет

Интересно Сколько украинцев сегодня живут в Польше на постоянной основе

Парень признался в содеянном, но объяснить свои действия не смог. Злоумышленник понесет наказание.

Так, в дежурный отдел полиции поступило сообщение о хулигане, копавшем ногами дверь одной из местных школ. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, где увидели молодого юношу, имевшего агрессивное поведение. Злоумышленник сразу был задержан.

Хулиганом оказался 20-летний гражданин Украины. Полиция польского города Сталева Воля предъявила ему обвинение в нанесении ущерба имуществу. Ущерб был оценен примерно в 4 000 злотых.

При этом парень не возражал и признался в содеянном, но объяснить свой поступок так и не смог. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет, а также штраф.

Польша облегчила условия для украинских водителей

Власти Польши разрешили водителям из Украины, выехавшим в соседнюю страну на машине с украинскими номерами, дольше беспрепятственно пользоваться своим авто. Это стало возможным при принятии новых норм в Закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства".

Кроме этого, украинцам необязательно обменивать водительское удостоверение, срок действия которого истек. Согласно внесенным изменениям в Спецзакон о помощи гражданам Украины, украинское водительское удостоверение считается действительным в Польше до 31 декабря 2023 года, даже если срок его действия истек.