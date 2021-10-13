Польша выдала в 20 раз больше разрешений на работу, чем в 2010 году: большинство – для украинцев

В 2020 году Польша выдала более 400 тысяч разрешений на работу для иностранцев. Самой многочисленной группой трудовых иммигрантов остаются украинцы. Однако в последние годы увеличилось количество рабочих и из других стран.

Об этом рассказали во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, посылаясь на исследование ученых из Гданьской политехники.

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Как изменилось количество разрешений на работу в Польше за последние годы

Согласно результатам исследования, в 2004 году, когда Польше вступала в ЕС, страна выдавала в 30 раз меньше разрешений на работу для иностранцев, чем сейчас. В то же время в 2020 году количество разрешений на работу уменьшилось на 9% по сравнению с 2019 – с 444 тысяч до 406 тысяч.

Профессор Малгожата Ґаврицкая с факультета менеджмента и экономики Гданьской политехники заметила, что иностранцев на польском рынке труда постоянно становиться больше, однако с разными темпами в зависимости от страны. К примеру, в последние годы растет количество рабочих из России, Казахстана и Туркменистана.

Какова ситуация с украинскими трудовыми мигрантами

Самой многочисленной группой трудовых мигрантов в Польше являются неизменно украинцы. По информации Главного управления статистки, в 2020 году украинцы получили 295 тысяч разрешений на работу, а это – более чем в 20 раз больше, чем в 2010 году.

Украинец, который живет в Запорожье, может работать в России, за несколько сотен километров. Однако он считает, что лучше проехать примерно 1 500 километров, чтобы попасть в Польшу и работать здесь, ведь для него это означает не только значительно большие зарплаты, но и улучшение общего комфорта и качества жизни,

– заметила профессор Гданьской политехники Кристина Гомулка.

Кроме украинцев, в Польше также работает немало граждан:

Беларуси, которым выдали 27 тысяч разрешений,

Грузии – 8 тысяч разрешений,

Молдовы – 7,6 тысячи разрешений.

По словам экспертов, для белорусов Польша недавно стала первой страной трудовой миграции.

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Трудовые мигранты из восточной границы Польши по-разному восполняют дефицит на рынке труда. Большинство находит работу в строительной отрасли. Большую группу составляют работники складов, а также механики, косметологи, водители и помощники в домохозяйствах.