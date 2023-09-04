Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать

4 сентября 2023, 14:39
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Источник:

VFSGLOBAL

С 4 сентября Польша возобновляет прием заявок на туристическую визу в Польшу. Сделать это можно во всех польских визовых центрах в каждой стране.

Польша возобновляет прием документов на туристические визы

По информации на сайте визового центра, за этой визой могут обращаться заявители, направляющиеся в Польшу с одной из этих целей: краеведческие экскурсии, паломничество и участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

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Стоимость визы – 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.

Пакет документов для представления – стандартный:

  • паспорт сроком не более 10 лет,
  • медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро,
  • фотографии не старше 6 месяцев,
  • справка с места работы с указанием заработной платы за последние три месяца,
  • подтверждение брони обитания.

Туристические визы выдаются сроком до 5 лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.

Срок рассмотрения документов

Время обработки для получения визы составляет от 6 рабочих дней, не включая день подачи в ППВА. В отдельных случаях время оформления виз может быть продлено до 30 или 60 календарных дней.

Польша возобновила прием заявок на туристические визы / Фото UnSplash

Визовые формуляры

Анкеты, представленные ниже, должны быть полностью заполнены латинскими буквами (только английским, польским или украинским (транслитерацией)) и подписаны лично заявителем.

Новую визовую анкету можно скачать и распечатать по следующей ссылке:

  • Визовая анкета на английском языке – здесь,
  • Визовая анкета на польском языке – здесь,
  • Визовая анкета на украинском языке – здесь,

Чтобы заполнить анкету онлайн – переходите по ссылке.

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Автор: Марта Касіянчук