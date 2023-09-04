Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать
Источник:VFSGLOBAL
С 4 сентября Польша возобновляет прием заявок на туристическую визу в Польшу. Сделать это можно во всех польских визовых центрах в каждой стране.
Польша возобновляет прием документов на туристические визы
По информации на сайте визового центра, за этой визой могут обращаться заявители, направляющиеся в Польшу с одной из этих целей: краеведческие экскурсии, паломничество и участие в культурно-развлекательных мероприятиях.
Читайте также Крупнейший центр приема беженцев был закрыт в Польше: причины
Стоимость визы – 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.
Пакет документов для представления – стандартный:
- паспорт сроком не более 10 лет,
- медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро,
- фотографии не старше 6 месяцев,
- справка с места работы с указанием заработной платы за последние три месяца,
- подтверждение брони обитания.
Туристические визы выдаются сроком до 5 лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.
Срок рассмотрения документов
Анкеты, представленные ниже, должны быть полностью заполнены латинскими буквами (только английским, польским или украинским (транслитерацией)) и подписаны лично заявителем.
Новую визовую анкету можно скачать и распечатать по следующей ссылке:
- Визовая анкета на английском языке – здесь,
- Визовая анкета на польском языке – здесь,
- Визовая анкета на украинском языке – здесь,
Чтобы заполнить анкету онлайн – переходите по ссылке.Обратите внимание: в Польше заметное событие в финансовой сфере связано с изменением тарифов на обслуживание банковских счетов. Сейчас почти все банки по стране пытаются поднять комиссии по обслуживанию счетов своих клиентов.