Польша прекращает выплаты украинским беженцам, но будут исключения

Польское правительство перестанет выплачивать финансовую помощь беженцам из Украины. Нововведения вступят в силу через месяц – с 1 июля.

Отмена выплат украинским беженцам в Польше

Речь идет о социальной помощи в размере 40 злотых в день на одного взрослого украинца. Такую компенсацию выплачивали власти Польши неравнодушным местным жителям, которые откликнулись и предоставили убежище гражданам Украины. Эти дополнительные деньги должны были частично возместить расходы на проживание и питание.

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А с 1 июля правительство больше не будет выделять ежедневные 40 злотых беженцам. Об этом сообщил заместитель главы МВД и администрации и представитель власти по делам беженцев Павел Боссернакер.

Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться,

– сказал чиновник.

Он также добавил, что будут и исключения – для людей с инвалидностью, беременным и многодетным семьям льготы будут расширены.

Работа для украинцев в Польше

За почти 100 дней войны украинско-польскую границу пересекло более 3,6 миллиона

Среди миллионов беженцев, прибывших в Польшу из-за войны в Украине – подавляющее большинство женщин и детей. И большая часть из них ищут и находят работу в стране. Легальный доход поможет украинцам самим себя обеспечивать и быстрее адаптироваться.

Кроме этого, в Польше продолжают действовать и другие программы помощи гражданам Украины, в рамках которых предусмотрены выплаты от 300 до 500 злотых каждому украинцу (дети также могут рассчитывать на денежную поддержку).

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Мы выплачиваем огромные социальные фонды, кроме того, мы видим, что многие украинские ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты – это, на наш взгляд, достаточный срок,

– отметил польский политик.

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